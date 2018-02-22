На Кубани проректора вуза обвинили в мошенничестве на 1,7 млн рублей

На Кубани против проректора одного из крупнейших вузов региона - Кубанского государственного технологического университета - возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Также обвиняется исполнительный директор межрегиональной молодежной общественной организации, который помогал реализовать мошенническую схему.

Проректора вуза обвиняют в организации совместно с подельниками масштабного мероприятия, которое на самом деле не проводилось и было отражено только на бумаге, но зато в полной мере оплачено из бюджета КубГТУ. В результате проректор и ее сообщники получили сумму в размере 1,7 миллиона рублей.

Как стало известно редакции "РГ" из источников в правоохранительных службах региона, проректор КубГТУ в августе 2015 года способствовала проведению в селе Карасу Кабардино- Балкарской Республики мероприятия "Горная школа молодых блогеров и журналистов содружества". На самом деле, как установили правоохранители, этот форум фактически не был организован, а все события в его рамках получили отражение на бумаге и лишь частично были реализованы на практике.

На основании соответствующих отчетов и документов КубГТУ выплатил сторонней организации, которая якобы оказала услуги по проведению масштабного мероприятия, 1,7 миллиона рублей. При этом ранее проректор способствовала, чтобы фирма выиграла конкурс КубГТУ на проведение форума. По данным следствия, также имеются свидетельства о факте сговора проректора вуза и директора межрегиональной молодежной общественной организации.

Сейчас проректор университета задержана правоохранителями в рамках расследования этого уголовного дела.