Минкурортов РК презентовало новый проект "Винная дорога Крыма", который объединил экскурсии по винным заводам и фермерским хозяйствам в специальные туристические маршруты. Они будут любопытны гостям полуострова и самим крымчанам, интересующимся виноградарством и виноделием.

Наркологи не против

Туристам и сейчас предлагают массу экскурсий на виноградники и винзаводы, но многодневных гастрономических туров с "винным уклоном" почти нет, и велика опасность приобрести некачественный туристический продукт. Поэтому в винную карту Крыма включат наиболее интересные и проверенные винные и гастрономические объекты.

О готовности участвовать в программе "Винная дорога" заявили 11 крупных винодельческих предприятий полуострова. Туры включают посещение разного количества заводов, они рассчитаны на срок от двух до пяти дней и обойдутся в сумму от 900 до 41900 рублей с од-ного туриста. В программе таких эногастрономических путешествий - экскурсии на винзаводы с дегустацией 10 марок вин, мастер-классы по виноделию и гала-ужин с шеф-поваром ресторана. А активным винным гурманам предложат "трудовой тур" со сбором винограда, дегустацией и возможность собрать солнечную ягоду для себя.

Одним из объектов "Винной дороги" в будущем наверняка станет и новый досугово-развлекательного комплекса "Винный парк", проект которого на минувшей неделе одобрила Главгосэкспертиза. Комплекс площадью более 16 тысяч квадратных метров будет состоять из одного надземного и четырех подземных этажей, где разместят винодельни, сыроварни и дегустационные залы. Посетители комплекса смогут увидеть все этапы производства вина. В частности, на территории парка посадят виноградники, где за год планируют собирать 46,8 тонны винограда красных сортов.

Целью создания "Винного парка" инвесторы называют популя-ризацию культуры потребления вина. Однако у пропаганды винных туров есть устойчивое антилобби в виде сторонников здорового образа жизни. О том, что вино и здоровье не совместимы, устами наркологов нам говорит официальная медицина. При этом претензий к вину у медиков нет - их скептицизм основан на неумении граждан придерживаться полезной меры.

- Как одно из туристических направлений, энотуризм сталкивается с тем, что у наших соотечественников нет культуры умеренного потребления - выпить бокал и на этом остановиться, - считает главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Крыма Марина Шоренко.

Учитывая натуральное происхождение вина, наркологическая зависимость от этого напитка возникает реже, считает специалист. Но есть отдельная категория людей, которые при употреблении вина могут стать зависимыми.

- Летом в Крыму в наркологические отделения поступают люди из разных мест - были из Чукотки, Анадыря, Мурманска, - указывает Шоренко. - В период курортного сезона их всегда больше.

Тем не менее к энотерапии у наркологов отношение более доверительное, поскольку любое лекарство от яда отличается лишь дозой. Впрочем, вплетение лозы в туристическую составляющую отдыха в Крыму они также считают уместным.

Сам себе сомелье

Помогать развитию виноделия своей целью сделал директор научно-методического центра Лаборатория вина филиала МГУ им. Ломоносова в Севастополе Дмитрий Ковалев. Подготовкой и переподготовкой виноградарей лаборатория занимается с весны 2016 года, а с прошлой осени впервые запустила курсы сомелье.

- Сейчас проводим первый интенсивный в Коктебеле, - рассказал "РГ" Ковалев. - Обычно курсы сомелье выглядят так: теория, дегустация, пробуем 6-8 вин и расходимся. Но мы же находимся в винодельческом регионе, и Крым дает возможность показать красные, белые, крепкие, сладкие, игристые вина - все виноделие и виноградарство. Исподволь решаем важную задачу - пропагандируем крымское вино. К сожалению, среда сомелье полна негатива в отношении продукции российского, а, особенно, крымского виноделия.

Пройти курс в Крыму приезжают слушатели из Москвы, Новоси-бирска, Красноярска, Челябинска, из Белоруссии и Казахстана.

Прежняя начинка винного туризма, состоящая из посещения винодельческого предприятия с дегустацией продукции и возможностью приобрести ее по заводским ценам, многих гостей не привлекает. Современные тренды винного маркетинга заставляют смотреть на запад.

- В США сейчас популярны розовые вина и линейки с историче-скими этикетками, на которых изображены известные политические деятели. В Европе туристам интересны маленькие семейные винодельни, с ненавязчивой домашней атмосферой и общением на одном уровне с потребителями, а также возможностью что-то сделать своими руками: собрать виноград, перекатить бочку, разлить вино по емкостям, - уточняет Ковалев.

Интересно, что участие в сборе винограда становится популяр-ным явлением в Крыму. Люди охотно соглашаются на эту низкоопла-чиваемую работу из-за возможности проживания и питания, знакомства с Крымом и профессией винодела. Попутно рядом с винодельнями стали открываться рестораны с меню из локальных продуктов и сыроварен.

- Для масштабных гуляний необходимы большие праздники и фестивали, где можно попробовать всю палитру крымского виноделия, - говорит Ковалев. - Календарь таких праздников должен быть круглогодичным, как календарь винодела: в феврале обрезка лозы, в марте-апреле подготовка к розливу молодых вин, осенью сбор урожая. В идеале нужно проводить по фестивалю в каждое время года и в каждом курортном регионе. Не научимся это продавать и показывать - нас затопчут. Кубань уже учится.

Программа для туриста

Использовать винный туризм как инструмент маркетинга можно в продвижении географического понятия "крымское вино". По крайней мере Крым лидирует в опросе, какой из регионов Российской Федерации больше всего ассоциируется с виноделием, оставляя позади Кубань, Ставрополье и Дон.

- Мы хотим вернуть нашему вину интеллигентное лицо, потому что и при Голицыне, и при советской России это было так. В Крыму академик Герман Валуйко написал свои работы по энотерапии, а сейчас, к сожалению, они не переиздаются, поскольку само сочетание "вино" и "здоровье" запрещено. Это огромный пласт культуры, много забытых фактов, незаслуженно забытых, - уверен Ковалев. - Но мы ведь живем в динамично развивающемся винодельческом регионе.

Первыми в Крыму разнообразие в свое туристическое меню внесли на агрофирме "Золотая балка", занявшись организацией исторических квестов, прогулок на велосипедах и квадроциклах по окрестностям Балаклавы, бесед об искусстве и киносреде. В 2017 году эти мероприятия посетили около 6 тысяч туристов.

Для предприятия винный туризм остается инструментом маркетинга, поскольку не имеет доходности. Причина в низком спросе на туристические услуги в межсезонье. И хотя уже в середине февраля на виноградниках "Золотой балки" вместе с крымскими болгарами вновь чтили святого Трифона Зарезана (покровителя всех, кто выращивает сырье и производит вино), в Крыму в "туристический продукт" обрезка лозы, выборы Царя Вина и традиционный болгарский танец Хоро не входят.

- Производителям выгодно и интересно объединяться. Это вылилось в проведение фестиваля крымского вина "Ноябрьфест" под эгидой министерства курортов Крыма, где было заявлено о создании проекта "Винная дорога", - рассказала менеджер отдела винного туризма агрофирмы Александра Ильина.

Замысел проекта - придумать и создать для гостей Крыма интересный туристический продукт.

Мнение

Алексей Черняк, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК:

- В Краснодарском крае мне довелось познакомиться с виноделом из Карабаха, который во время известных военных событий посадил семью в автомобиль, взял лозу 40 разных сортов и уехал. Вырастил виноградник и принимает у себя в сезон туристов: кто-то просто собирает виноград, кто-то живет у него, кто-то давит вино. Приезжают автобусами по 40-50 человек, просто послушать его рассказы о винограде и вине, получить в подарок лукошко свежих ягод и бутылку вина нового урожая. Иностранцев в сезон у него бывает больше, чем, к сожалению, у нас в Крыму сейчас. Мы провели у него сутки за 800 руб-лей с человека - все, что можешь съесть с огорода, твое. И вино из погреба тоже.

В вопросе развития винного туризма речь идет не столько о дополнительных отдыхающих, сколько о возможности привлечь гостей в межсезонье и в сельские регионы. С введением в строй железнодо-рожного моста через Керченский пролив новые виды отдыха станут острой необходимостью, поскольку прогнозируемые 8-10 миллионов отдыхающих в год нужно будет достойно принять и предложить разностороннюю программу.

Тем временем

В селе Кольчугино Симферопольского района в минувшие выходные отметили болгарский народный праздник "Трифон Зарезан". Его проводят в честь Святого Трифона, почитаемого в государстве Балканского полуострова в качестве покровителя виноградарей и виноделов. Традиционно праздник начался с молебна, после которого согласно народным обычаям прошел обряд ритуальной обрезки вино-градников. Гостей также ждали веселые конкурсы, угощения, песни и танцы.