В Минтрансе прокомментировали ситуацию с отгрузкой в порту Новороссийска

Минтранс и Росморречфлот принимают меры по урегулированию ситуации с отгрузкой нефтепродуктов с танкеров в морском порту Новороссийска.

Проблемы возникли ранее, в том числе из-за шторма, который бушевал в этом регионе в течение недели.

Это привело к задержке в порту пяти ожидающих разгрузки судов и простою вагонов на железнодорожной станции.

Ситуация должна стабилизироваться в ближайшие время. При обеспечении бесперебойной работы причальных сооружений и соблюдении терминалом установленных норм погрузочно-разгрузочных работ погрузка судов может быть осуществлена в течение 3 суток, прогнозируют в Минтрансе.