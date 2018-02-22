Россельхознадзор: Вопрос с PepsiCo будет решен в ближайшие дни

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт уже 26 февраля проведет встречу с Нилом Старроком, президентом PepsiCo в России, в продукции которой ведомством выявлены следы антибиотиков.

Об этом говорится в официальном сообщении Россельхознадзора. "Встреча состоится с "целью обсуждения вопросов взаимодействия", - отмечает ведомство.

Напомним, что проблема возникла из-за того, в декабре прошлого года ведомство заподозрило PepsiCo в хакерской атаке "с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России" и в "коммерческом шпионаже".