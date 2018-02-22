Россия предложила поправки к проекту резолюции СБ ООН по Сирии

Проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии до сих пор не согласован. В этой связи Россия разработала поправки, которые позволят сделать документ "осмысленным и реалистичным", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам российского представителя, в проекте резолюции предлагается ввести режим прекращения огня на всей территории Сирии на срок не менее тридцати дней. "Мы настойчиво интересуемся, какими гарантиями будет обеспечено соблюдение этого перемирия?", - уточнил Небензя.

Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе ООН проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня для доставки продовольствия и организации эвакуации населения в районе Восточной Гуты, где гуманитарная ситуация серьезно ухудшилась.

В тексте проекта резолюции содержится положение о том, что режим прекращения огня не распространяется на операции против ДАИШ и "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в России).