Россия вышла на пятое место в мире по запасам золота

Россия продолжает наращивать добычу "желтого металла". По данным агентства Bloomberg, в прошлом году Россия увеличивала запасы ежемесячно с марта 2015 года.

По мнению аналитиков агентства, золото и его цена могут снизить зависимость России от финансовых санкций со стороны США и их союзников.

Запасы монетарного золота в международных резервах России за январь 2018 года февраля составляли 59,7 миллиона унций (1856,88 тонны). При этом пока на первом месте по объемам запасенного золота по-прежнему находятся США с запасом в объеме 8,134 тысячи тонн, большая часть которых хранится в Форт-Нокс.

За ними идет Германия с 3374 тоннами, третье место - у Международного валютного фонда, который выступает держателем 2814 тонн золота.