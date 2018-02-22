Россия заявила о запрете ввоза молока из Беларуси

С 26 февраля Россия вводит временные ограничения на импорт в части белорусской молочной продукции.

Ограничения касаются молока и сухих и концентрированных сливок, а также концентрата сывороточного и молочного белка.

Встреча Россельхознадзора с представителями Белоруссии по вопросу поставок белорусской молочной продукции на рынок РФ может пройти на следующей неделе, сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано. "Встреча может состоятся на будущей неделе" - уточнила она.

При этом справедливости ради стоит отметить, что с февраля этого года ограничения по отгрузке сырого молока в другие регионы были наложены и на 25 российских регионов.

Минсельхоз РФ поддерживает усиление контроля над ввозом молочной продукции из Белоруссии, сообщил Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24". "Я поддерживаю усиленный контроль за ввозом сухого молока и молочной продукции из Белоруссии, потому что, к сожалению, за последнее время мы видим налицо факты фальсификата и расширения через Белоруссию реэкспорта некачественной продукции", - сказал министр.

Ткачев отметил, что дал поручение Россельхознадзору разработать методику выявления сухого молока и в молоке, и в молочных продуктах. "Это позволит значительно очистить рынок, улучшить ситуацию по качеству продукции", - пояснил он.