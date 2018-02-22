Сайт Facebook обрушился в России

Пользователи из разных стран мира жалуются на недоступность сайта Facebook. Судя по жалобам, ресурс ушел в офлайн около 13:30 по московскому времени. Сообщения об отключении сайта поступают из России, Японии, США, Филиппин и других государств.

Sorry, something went wrong.

We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can.@facebook How do I fix this? — Man's Not Hot (@blfrze) 22 февраля 2018 г.

FACEBOOK IS DOWN!!!



So I came to twitter. — Chris Ng (@oppaaanda) 22 февраля 2018 г.

О причинах сбоя информации пока нет. При попытке открыть главную страницу сайта или страницу сообщества появляется сообщение об ошибке. Отмечается также, что в ряде стран Европы, включая Голландию, ресурс доступен. При этом в мобильном приложении контент загружается без проблем.

Вместе с сайтом Facebook "упал" и принадлежащий компании сервис Instagram, сообщают пользователи.

Инстаграм и фейсбук упали, да здравствует твиттер! — Ruslan Maslov (@Rusmaslov) 22 февраля 2018 г.

Обновлено в 14:08 MSK. По сообщениям пользователей, оба сервиса восстанавливают работу.