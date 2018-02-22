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Сайт Facebook обрушился в России
Пользователи из разных стран мира жалуются на недоступность сайта Facebook. Судя по жалобам, ресурс ушел в офлайн около 13:30 по московскому времени. Сообщения об отключении сайта поступают из России, Японии, США, Филиппин и других государств.
Sorry, something went wrong.— Man's Not Hot (@blfrze) 22 февраля 2018 г.
We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can.@facebook How do I fix this?
FACEBOOK IS DOWN!!!— Chris Ng (@oppaaanda) 22 февраля 2018 г.
So I came to twitter.
oh,珍しい。 #facebook pic.twitter.com/0WckINfODK— (･ω・ω・ω･)っ🍊 (@canotun) 22 февраля 2018 г.
О причинах сбоя информации пока нет. При попытке открыть главную страницу сайта или страницу сообщества появляется сообщение об ошибке. Отмечается также, что в ряде стран Европы, включая Голландию, ресурс доступен. При этом в мобильном приложении контент загружается без проблем.
Вместе с сайтом Facebook "упал" и принадлежащий компании сервис Instagram, сообщают пользователи.
Инстаграм и фейсбук упали, да здравствует твиттер!— Ruslan Maslov (@Rusmaslov) 22 февраля 2018 г.
Обновлено в 14:08 MSK. По сообщениям пользователей, оба сервиса восстанавливают работу.