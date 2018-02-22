Сербия завершила сотрудничество с МВФ

Сегодня Сербия окончательно вышла из трехлетней программы Международного валютного фонда (МВФ), составившей 1,32 млрд долларов США. В фонде предлагают Белграду новые кредиты, однако местные эксперты выражают сомнение относительно целесообразности дальнейших заимствований у этой финансовой организации, предлагая ограничить сотрудничество c нею исключительно разовыми консультациями.

Окончанию программы кредитования Сербии на сайте МВФ посвящено отдельное сообщение. В нем констатируется, что Белграду удалось продемонстрировать превосходные результаты в некоторых из поставленных перед ним целей, однако "это является лишь первым шагом в построении сильной и динамичной экономики, способной конкурировать в мире". Сербии также рекомендовано сконцентрироваться на том, чтобы быстрее достичь уровня западноевропейских стран, естественно, с помощью специалистов фонда.

"Программа показала себя гораздо лучше, чем ожидалось, превзойдя многие из ее макроэкономических целей, - подчеркнул Джеймс Руф, глава команды МВФ в Белграде. - Сербии удалось выкопать себя из ямы: после того, как в течение многих лет после глобального финансового кризиса, сейчас экономика вернулась к росту в сочетании с ростом инвестиций и занятости. Начата большая работа по превращению страны в полноценную рыночную экономику; эти реформы необходимо углубить после завершения программы для Сербии, чтобы полностью реализовать ее потенциал".

Между тем сербский экономист Юрий Баец в интервью агентству "БЕТА" высказал аргументированные сомнения относительно необходимости продолжения плотного взаимодействия Сербии с МВФ.

"Я не уверен, что правительству Сербии для решения перед ним стоящих задач (привлечение инвесторов; улучшения бизнес-среды; завершения приватизации; упорядочивания кадровой политики на госпредприятиях) необходимы услуги МВФ. Урегулирование перечисленных вопросов - это работа самого кабинета министров", - указывает экономист, добавляя, что "иностранные инвесторы действительно любят страны, имеющие договора с МВФ, но еще больше их интересуют государства, где прозрачны правовые механизмы и обеспечены достойные условия их капиталовложениям, в том числе и без участия МВФ".

Аналитики также считают, что Сербии необходимо обратить внимание на успешный опыт соседней Словении, являющейся одним из экономических лидеров региона и страной с самым высоким в "Новой Европе" уровнем жизни: по доходам населения она обгоняет не только другие страны Центральной и Восточной Европы, но и "старожилов" Евросоюза - Португалию с Грецией. Секрет успеха Любляны крайне прост: словенцы отказались от "шоковой терапии" по рецептам МВФ, не стали слушать американских советников, предлагавших радикальные рыночные реформы, и провели социально ориентированные постепенные преобразования с оглядкой на уровень жизни населения.

Между тем

Глава МИД России Сергей Лавров сейчас находится с официальным визитом на Балканах. Накануне он посетил как раз Словению, а сегодня завершает протокольные встречи в Сербии, где он призывает свои коллег действовать в интересах собственных государств без оглядки на Вашингтон и Брюссель.

"Считаем абсолютно неправильным и вредным ставить те или иные страны перед ложным выбором - или им надо на Запад, или на Восток, - сообщил Сергей Лавров. - К сожалению, именно с такой логикой некоторые наши западные коллеги подходят к взаимодействию со странами в регионе западных Балкан и не только там. Не хочу привносить какие-то антиамериканские нотки, но буквально вчера официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт публично с гордостью сказала, что все американские послы во всех без исключения странах мира имеют строгие инструкции ежедневно ходить и требовать, чтобы соответствующее государство не сотрудничало с Россией, потому что США ввели против нас санкции. Думаю, здесь достаточно услышать этот факт, чтобы понять, на каких принципах американцы строят свои отношения с зарубежными государствами".