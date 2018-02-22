Сергей Лавров в Белграде вручил орден Дружбы своему сербскому коллеге

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, находящийся с официальным визитом в Белграде, вручил в четверг, 22 февраля, Орден Дружбы министру иностранных дел Сербии Ивице Дачичу за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами. Выражая благодарность коллеге, Дачич заявил: "Сербия никогда не будет вести антироссийскую политику, я люблю Россию, потому что я люблю Сербию".

"Мне выпала почетная обязанность выполнить поручение президента России Владимира Путина, вручить орден Дружбы господину Дачичу, - сообщил собравшимся на награждении в роспосольстве в Белграде Сергей Лавров. - Отмечу, что Ивица Дачич вносит вклад как в развитие нашего внешнеполитического сотрудничества, так и в торгово-экономические и инвестиционные связи".

В ответном слове сербский политик выразил свое отношений к России и данной награде.

"На всех своих должностях я всегда прилагал максимум усилий для развития отношений между нашими странами в наших национальных интересах, мне приятно, что президент Путин оценил мои усилия. Я не вижу более близкой страны для Сербии и ее народа, чем Россия и российский народ. Многие пытаются давить на Сербию, чтобы ради вступления в ЕС мы прекратили наши отношения. Сербия никогда не будет вести антироссийскую политику, я люблю Россию, потому что я люблю Сербию", - заявил сербский политик.

Следует отметить, что Ивица Дачич посвятил данное торжественное событие своему отцу, умершему в день публикации приказа о награждении, обозначив этот факт: "Он умер за час до новостей о награде. Он был бы очень рад. Мне очень жаль, что он не стоит сейчас здесь с моей семьей. Он был бы очень горд мной".