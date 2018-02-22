"Севилья" сыграла вничью с "МЮ" в Лиге чемпионов

Безголевой ничьей завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Севильей" и "Манчестер Юнайтед" в Испании. Ответная встреча состоится 13 марта.

Ближе к победе во вчерашней игре была "Севилья". Хозяева чаще атаковали, создали больше моментов, но "Юнайтед" спасся. И помог ему в этом Давид Де Хеа.

Испанский голкипер в очередной раз доказал: он - один из лучших, если не лучший, на своей позиции в мире. На 45-й минуте Де Хеа каким-то сумасшедшим образом отбил удар в упор Луиса Мурьеля, а за несколько секунд до того Давид помешал отличиться Стефану Н'Зонзи.

Во втором тайме "Севилья" продолжила атаковать, но своего команда Винценцо Монтеллы не добилась. Матч так и завершился 0:0, что оставляет "Юнайтед" неплохие шансы на выход в четвертьфинал. Но для этого, очевидно, "красным дьяволам" нужно будет сыграть чуть иначе, чем на "Рамон Санчес Писхуане".

В параллельной встрече донецкий "Шахтер" переиграл "Рому" (2:1). Ответный матч в Риме состоится 13 марта.