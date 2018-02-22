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Рубрика: В мире

Социологи: Тимошенко победила бы Порошенко на президентских выборах

Текст: Петр Лихоманов

Юлия Тимошенко могла бы выиграть президентские выборы на Украине, если бы они состоялись сегодня. Об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы "Рейтинг".

За лидера партии "Батькивщина" сегодня готовы проголосовать 18,7% украинцев, намеренных идти на выборы и определившихся со своим мнением. За действующего президента Петра Порошенко готовы отдать свои голоса только 15,6% опрошенных. Причем выигрывает Тимошенко у Порошенко и в первом, и во втором гипотетическом туре. 

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Еще 11% остановили выбор на сопредседателе партии "Оппозиционный блок" Юрии Бойко. В промежутке 6-9 процентов колеблются президентские рейтинги экс-министра обороны Анатолия Гриценко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, депутата парламента Вадима Рабиновича и мэра Львова Андрея Садового. Наконец, за экс-премьера Арсения Яценюка изъявили желание проголосовать всего 1,7% опрошенных. И еще 15% респондентов видят в качестве президента Украины других кандидатов или не определились с выбором. 

Стоит заметить, что эти данные не сенсационные: о небольшом превосходстве Тимошенко над Порошенко украинские социологи сообщают регулярно. Другое дело - как эти данные отражаются на поведении обоих и украинской политики в целом.

На днях украинские СМИ со ссылкой на депутатов парламента и собственные источники в администрации президента сообщили о состоявшейся недавно встрече Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, причем инициатором рандеву за закрытыми дверями выступил президент. Как сообщает, в частности, издание "Страна", Порошенко предлагал своей вечной сопернице премьерский пост и вхождение в коалицию после досрочных парламентских выборов в обмен на ее отказ от баллотирования в президенты. Пока, как утверждают источники издания, Юлия Тимошенко в силу разных причин отказывается от этого заманчивого предложения.

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