Спецслужбы РФ и Аргентины пресекли канал поставки наркотиков в Москву

В результате совместной операции российских и аргентинских спецслужб была предотвращена поставка в нашу страну 389 килограммов кокаина ориентировочной стоимостью 50 миллионов долларов. Об этом сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

По ее словам, посол России в Аргентине 14 декабря 2016 года уведомил министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений посольства - на территории школы - двенадцати чемоданов с кокаином. После получения тревожной информации аргентинские и российский спецслужбы начали совместную операцию, в ходе которой наркотик был заменен на муку, а в чемоданах установлены GPS-трекеры. Также аргентинская полиция начала санкционированное наблюдение за лицами, которые могли быть причастны к наркотрафику. В том числе прослушивала телефонные разговоры. В результате выяснилось, что чемоданы с наркотиками должны были дипломатической почтой отправлены в Москву.

"Наркотики в Россию не попали, туда отправилась мука. Мы работали так, что не было ни одной утечки", - отметила Патрисия Буллрич эффективность сотрудничества с российскими спецслужбами.

В свою очередь аргентинское издание Clarin называет имена задержанных наркоторговцев: это некий Иван Близнюк, потомок эмигрантов из Украины, сотрудник главного управления полиции Буэнос-Айреса, неоднократно посещавший Россию в рамках организации образовательных программ для сотрудников силовых ведомств, и Александр Чикало - его друг и помощник. Подозревается также один из сотрудников посольства, пронесший чемоданы с наркотиком на территорию дипмиссии. Главарь международной шайки - некий "мистер К", пока находится на свободе, ведется его розыск.

По информации Clarin, велика вероятность того, что следы наркотиков ведут в Германию и Голландию - по крайней мере, помимо России, задержанные часто общались с абонентами в этих странах. Также, по предварительным показаниям, помимо доставки наркотиков дипломатической почтой, преступники рассматривали варианты доставки частным самолетом, и в рамках официальных визитов аргентинских полицейских в Москву. Как пояснили ТАСС источники в российских спецслужбах, вся информация об операции не разглашались до ее полного завершения.

"Речь идет о взаимодействии российских и аргентинских спецслужб по пресечению наркотрафика. Детали спецоперации не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий", - цитирует агентство своего московского собеседника.