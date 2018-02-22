Суд Лондона приговорил к пожизненному заключению террориста из Судана

Центральный уголовный суд Лондона приговорил к пожизненному заключению беженца из Судана, 37-летнего Мунира Мохаммеда, готовившего теракты в британской столице. Об этом сообщает ТАСС. По версии следствия, в период с ноября 2015 по декабрь 2016 года суданец планировал совершить подрывы в общественных местах самодельных взрывных устройств с использованием белкового токсина рицин.

Для получения необходимых компонентов для бомбы Мохаммед склонил к сотрудничеству знакомого фармацевта Ровайду аль-Хасан. За пособничество террористу эта дама была приговорена к двенадцати годам тюрьмы.

Правоохранители обнаружили в мобильном телефоне Мохаммеда пропагандистские материалы ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), а также снимки с изображением публичных казней террористами мирных жителей. В Великобритании в 2017 году по подозрению в причастности к преступлениям на почве терроризма были задержаны четыреста граждан.