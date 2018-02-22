Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 5 г. Москва "О применении судами некоторых положений Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации""

В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм, регулирующих порядок формирования списков кандидатов в присяжные заседатели, и разрешения вопросов, возникающих у судов в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 20 августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что частями 1 и 2 статьи 4, частями 6 и 7 статьи 5 и статьей 91 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" (в редакции Федеральных законов от 23 июня 2016 года N 209-ФЗ, от 3 июля 2016 года N 305-ФЗ и от 1 июля 2017 года N 148-ФЗ) (далее - Федеральный закон о присяжных заседателях) установлен новый порядок формирования списков кандидатов в присяжные заседатели, в соответствии с которым каждые четыре года исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований составляют списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований и направляют их в районные суды, а также в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, который на основании указанных списков составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской Федерации, списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели округов, образованных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о присяжных заседателях, общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для соответствующего окружного (флотского) военного суда и нижестоящих по отношению к нему гарнизонных военных судов. В городах федерального значения списки кандидатов в присяжные заседатели составляются с учетом особенностей, установленных статьей 51 названного Федерального закона.

2. Согласно требованиям части 1 статьи 8 Федерального закона о присяжных заседателях списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований должны быть составлены и направлены в районные суды не позднее 1 мая 2018 года. В этот же срок высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на основании указанных списков должны быть составлены и направлены в соответствующие суды списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели округов, общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской Федерации, общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для окружного (флотского) военного суда и нижестоящих по отношению к нему гарнизонных военных судов.

Граждане, включенные в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской Федерации, общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для окружного (флотского) военного суда, составленные в соответствии с Федеральным законом "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 433-ФЗ, сохраняют свои полномочия до 1 июня 2018 года, а в случае их участия в качестве присяжных заседателей в рассмотрении верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, автономной области, автономного округа, окружным (флотским) военным судом уголовных дел, которые не могут быть закончены до истечения этого срока, - до окончания рассмотрения таких дел (часть 2 статьи 13 Федерального закона о присяжных заседателях).

3. Исходя из положений частей 1 и 2 статьи 5 и частей 1 и 2 статьи 91 Федерального закона о присяжных заседателях председатели верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, автономной области, автономных округов обязаны в дальнейшем не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий кандидатов в присяжные заседатели, ранее включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, вносить в высший исполнительный орган государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации представления о числе кандидатов в присяжные заседатели, необходимом для работы как верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, автономной области, автономного округа, так и для всех районных судов, действующих на территории субъекта Российской Федерации, а председатели окружных (флотских) военных судов - о числе кандидатов в присяжные заседатели, необходимом для работы соответствующих судов и нижестоящих по отношению к ним гарнизонных военных судов.

4. Если численность населения муниципальных образований, на территорию которых распространяется юрисдикция районного суда, будет недостаточной для формирования списков кандидатов в присяжные заседатели, председатель верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, автономной области, автономного округа в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о присяжных заседателях направляет в высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации представление об образовании округа из нескольких муниципальных образований, территории которых могут не иметь общих границ.

5. Судам следует иметь в виду, что согласно частям 6 и 7 статьи 5 Федерального закона о присяжных заседателях уточненные списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований подписываются главами муниципальных образований, скрепляются печатями и направляются непосредственно в районные суды, юрисдикция которых распространяется на территории соответствующих муниципальных образований. Утверждение списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации не требуется.

6. С учетом положений части 1 статьи 4 Федерального закона о присяжных заседателях исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, на территории которого действует несколько районных судов, составляет списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования для каждого районного суда отдельно. В каждый из указанных списков включаются только граждане, постоянно проживающие на той части территории муниципального образования, на которую распространяется юрисдикция соответствующего районного суда.

7. В случаях, когда юрисдикция районного суда распространяется на несколько муниципальных образований, список кандидатов в присяжные заседатели направляется в районный суд главой каждого муниципального образования, а запасной список кандидатов в присяжные заседатели - главой муниципального образования, на территории которого постоянно находится данный суд (части 6 и 8 статьи 5 Федерального закона о присяжных заседателях). При этом в запасной список кандидатов в присяжные заседатели включаются только граждане, постоянно проживающие в населенном пункте по месту постоянного нахождения районного суда.

В тех случаях, когда районный суд расположен на территории одного муниципального образования (например, городского округа), а его юрисдикция распространяется на территорию другого муниципального образования (например, муниципального района, граничащего с городом), в силу требований части 1 статьи 4 и частей 3 и 6 статьи 5 Федерального закона о присяжных заседателях список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели должны составляться исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, на территорию которого распространяется юрисдикция районного суда.

8. По смыслу взаимосвязанных положений части 2 статьи 4, частей 3 и 8 статьи 5 Федерального закона о присяжных заседателях в случае образования округа высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации на основании списков, представляемых главами муниципальных образований, включенных в состав округа, составляет единый для всех районных судов, расположенных на территории округа, список кандидатов в присяжные заседатели округа и отдельно для каждого из указанных районных судов запасной список кандидатов в присяжные заседатели из числа граждан, постоянно проживающих в населенном пункте по месту постоянного нахождения соответствующего районного суда.

9. Граждане, включенные в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской Федерации, списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели округов, образованных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о присяжных заседателях, общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для соответствующего окружного (флотского) военного суда и нижестоящих по отношению к нему гарнизонных военных судов, не исключаются из списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований.

С учетом этого суд при отборе кандидатов в присяжные заседатели для участия в рассмотрении конкретного уголовного дела и при составлении предварительного списка должен обеспечить неукоснительное соблюдение требований части 3 статьи 326 УПК РФ, исходя из которых одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза, в том числе в судах различных уровней.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации

В. Лебедев

Секретарь Пленума,

судья Верховного Суда

Российской Федерации

В. Момотов