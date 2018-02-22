У планировавшего стрельбу школьника из Лос-Анджелеса изъят арсенал

В Лос-Анджелесе полицейские изъяли арсенал оружия у школьника, планировавшего, как предполагается, стрельбу в одной из калифорнийских школ, передает РИА Новости.

По словам шерифа округа Лос-Анджелес Джима Макдоннелла, при обыске найдены две полуавтоматические винтовки AR-15, два пистолета и 90 магазинов большой вместимости.

О планах школьника посчитаться с остальными учащимися сообщил охранник школы, случайно подслушавший разговор подозреваемого. Подросток заявил о своей обиде на учителей, не дававших ему слушать музыку в наушниках. После этого он решил устроить стрельбу в классе в течение трех недель.