Участник группировки Гагиева экстрадирован из Греции в Россию

Греция выдала России Артура Джиоева, одного из участников преступной группировки Аслана Гагиева. На счету этой банды - целый ряд тяжких преступлений, совершенных на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии, в том числе, 60 убийств сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других лиц.

Джиоев был задержан в Греции. По имеющейся информации, он был "правой рукой" главы группировки Аслана Гагиева и занимался координацией действий между отдельными бандами группировки. По данным следствия, несколько преступлений были совершены при его непосредственном участии.

В настоящее время экстрадированный уже заключен под стражу.

Как рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сейчас продолжается рассмотрение вопроса о выдаче Российской Федерации руководителя преступного сообщества Аслана Гагиева компетентными органами Австрии.