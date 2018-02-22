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22.02.2018 19:05
Рубрика: В мире

В Генштабе ВСУ объявили о завершении АТО

Текст: Александр Саможнев

Так называемая "антитеррористическая операция" (АТО) на Донбассе завершается, и в ближайшее время она будет переформатирована в "операцию объединенных сил" под командованием военного руководства, заявил начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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Украинский военачальник напомнил, что 20 февраля президент Украины подписал закон "о реинтеграции Донбасса", призванный систематизировать использование армии для выполнения поставленных руководством страны задач.

Это предполагает создание "четкой структуры системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией". Она позволит "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ", считает Муженко.

Напомним, в России негативно оценили подписание Порошенко закона, противоречащего Минским соглашениям. Так, по словам Сергея Лаврова, закон "о реинтеграции Донбасса" уводит Киев в сторону от выполнения минских договоренностей.

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