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Рубрика: Культура

Худрук шагает впереди

В минкультуры обсудили разделение ответственности в театрах
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Столичный выпуск №7502 (39)
Возможно ли в театре совмещение в одном лице функций художественного руководителя - и директора? Человека, отвечающего и за искусство, и за финансы, хозяйство, пожарную безопасность и налоговую дисциплину? Об этой проблеме шла речь в письме председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина министру культуры РФ Владимиру Мединскому. На взгляд Калягина, совмещение в одном лице художника и хозяйственника и становится в последнее время одной из причин материальных претензий к худрукам театров.

Не стоит ли разделить полномочия - и закрепить это в уставе театра? Этот вопрос обсуждался в среду на заседании совета по театральному искусству при министерстве культуры - с участием Владимира Мединского и членов совета, руководителей ведущих театров и театральных вузов.

Два главных театра Петербурга пострадали от мошенников

На заседании шла речь о том, что совмещение должностей в нашей театральной системе действительно нередко бывает и успешным. Валерий Гергиев в Мариинке, Олег Табаков в МХТ им.Чехова и не только они - худруки с директорскими функциями и при этом высоко и твердой рукой держат в своих театрах художественную планку. На заседании выступал член совета, гендиректор Большого театра Владимир Урин, в штатном расписании которого и вовсе отсутствует должность художественного руководителя. И вместе с ним - директор Театра Наций Мария Ревякина и директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, делящие успех своих театров вместе с их худруками Евгением Мироновым и Римасом Туминасом.

Собравшиеся пришли к выводу о том, что в руководстве театров не стоит сосредотачиваться на одной форме управления и выводить эту форму на законодательный уровень. Но в первую очередь все-таки худруку стоит отдать ключевые позиции в стратегическом планировании театром. Администрация может быть 20 пядей во лбу, но если в театре будет неинтересный репертуар и плохие артисты, то ни о каких 95 процентах посещаемости, обеспечивающих устойчивое финансовое состояние театра, можно и не мечтать. Все зависит от худрука, который понимает миссию театра и набирает творческие силы замов себе. Это, собственно, и имел в виду Калягин, говоря в своем письме, что назначение и увольнение директора театра - в случае разделения сфер ответственности - производится по представлению худрука.

В штате Большого театра и вовсе отсутствует должность худрука

Эту формулу в своем заключительном слове Владимир Мединский и предложил совету по театральному искусству в качестве основной. Но гордиев узел рубить не будут: если функции худрука и гендиректора захочет оставить у себя один человек, то, по словам министра, пусть пишет письмо в министерство, что всю ответственность за здание и людей берет на себя.

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