2 марта (пятница) 2018 года в 11.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится торжественная церемония награждения победителей Всероссийской олимпиады для школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!".

Всероссийская олимпиада "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!", организованная Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации совместно с "Российской газетой" с успехом проходит уже одиннадцатый год. Цель проекта - привлечение к учебе в вузе талантливых, эрудированных, уверенных в себе ребят из самых отдаленных регионов России.

В торжественной церемонии примут участие руководители Финансового университета при Правительстве РФ, "Российской газеты", "Россельхозбанка". Официальный спонсор олимпиады - АО "Россельхозбанк"