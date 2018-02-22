В США задержан школьник за похожий на оружие чехол для телефона

В американском городе Деленд (штат Флорида) задержали 15-летнего школьника за чехол для мобильного телефона, похожий на оружие. Полиция оцепила здание школы после сообщения о подозрительном ученике, передает РИА Новости.

Задержанный признался, что понимал неуместность использования подобного чехла в школе, но он "сделал это вместе со своей девушкой, следуя моде". По его словам, он никогда никому не угрожал и не публиковал угрожающих сообщений в социальных сетях.

Подростку предъявлены обвинения в препятствии работы образовательного учреждения. После приезда родителей его отпустили.