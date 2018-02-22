В замороженных котлетах обнаружили сальмонеллы и листерии

Так, во всех образцах, кроме одного были обнаружены возбудители острых кишечных инфекций - сальмонеллы и листерии. По данным Росконтроля, это говорит о грубых нарушениях санитарных норм при производстве. Сальмонеллы могли попасть в котлетный фарш из кишечника больных животных, а основным природным резервуаром листерий являются почва, а также мыши и крысы. От патогенных микроорганизмов оказался свободен лишь один образец. Однако как в сыром, так и в приготовленном виде котлеты имели посторонний запах, что также является признаком недоброкачественности.

Как показало гистологическое исследование, с составом котлет также не все гладко. Например, в ряде образцов вместо указанного в составе куриного мяса и мяса цыпленка было найдено мясо птицы механической обвалки. Этот компонент нельзя считать мясом в полной мере. Это мелкий фарш, отличающийся большим содержанием коллагена и наличием множества костных частиц. Также в котлетах попадаются не заявленные на упаковке манная крупа и крахмал.