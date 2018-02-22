Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни

Выдающийся дипломат и журналист Валентин Фалин умер на 92-м году жизни.

"Валентин Михайлович скончался сегодня днем", - цитирует РИА Новости слова родственников Фалина.

Фалин считался одним из самых талантливых дипломатов 1970-х. В 1971-1978 годах он был послом СССР в ФРГ. Затем стал одним из руководителей Отдела международной информации ЦК КПСС. В 1980-х работал политическим обозревателем "Известий" и председателем правления агентства печати "Новости". В начале 1990-х - секретарь Центрального комитета КПСС. С 1992 года занимался научной работой и общественной деятельностью.

"Это был человек легендарный… Он имел такой непререкаемый авторитет, такая сила у него была, такой разум - разум в политике, в оценке происходящего, разум в отношении журналистики, нашей профессии", - прокомментировал печальную новость почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.