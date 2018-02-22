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Рубрика: В мире

Во Львовской области разбили памятный знак польскому королю

Текст: Петр Лихоманов

В городе Яворов Львовской области украинские националисты разбили памятный знак на месте будущего памятника польскому королю Яну III Собескому. Об этом сообщает местный новостной портал Zaxid.net.

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Неизвестные вандалы разбили памятный знак на закладном камне в честь польского короля. На ней было написано: "Здесь будет сооружен памятник королю Яну III Собескому, старосте г. Яворов, командующему польско-украинских сил, которые одолели турок под Веной". Этот камень был заложен в 2014 году, после "евромайдана", по инициативе польской диаспоры Яворова и при поддержке местных властей. Сама по себе доска из черного гранита культурно-исторической ценности не имела, особо отмечается в сообщении. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку инцидента.

Впрочем, по информации "Польского радио", которое ссылается на главу отдела Общества польской культуры Львовской области Софию Михневич, инцидент вряд ли может быть расценен как простое хулиганство, и имеет отчетливый антипольский оттенок. Так сообщается о том, что рядом с закладным камнем вандалами был вывешен большой красно-черный баннер с портретом Степана Бандеры, и надписью: "В Украине мы будем чествовать своих героев".

Фото: Depositphotos.com
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Решение установить памятник королю Яну III Собескому Яворовский горсовет Яворова принял 19 ноября 2013 года. Исторический повод для этого был весомым: Ян III Собеский в свое время был старостой города, а после того как занял польский трон, сделал городок одной из своих резиденций. Именно в Яворове он праздновал победу над армией Османской империи в Венской битве 1683 года.

Напомним, между Киевом и Варшавой продолжается политическая конфронтация из-за принятых в Польше поправок к закону об Институте национальной памяти, которые на Украине называют "законом о дебандеризации". Одним из проявлений этого межгосударственного кризиса является разрушение и вандализация польских памятников на Украине, и зеркальных "акций" в Польше.

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