Алина Загитова: Пойму, что произошло, когда потрогаю медаль

Алина, знаете, что у вас с серебряным призером Женей Медведевой абсолютно одинаковая, с точностью до сотой балла, оценка за произвольную программу?
Алина Загитова: Нет, от вас первого это слышу. Теперь буду знать, интересно.
Какие первые чувства после победы?
Алина Загитова: Пока еще ничего не чувствую. Потому что я только-только вышла с проката произвольной программы, и золотой олимпийской награды в руках у меня нет. Пока ничего не могу сказать. А вот когда получу свою награду, тогда и нахлынут эмоции.
Есть ощущение, что вам немного неловко, ведь вы выиграли у своей подруги Евгении Медведевой?
Алина Загитова: Просто я такой человек, который все держит в себе. Я не выдаю свои эмоции на всеобщее обозрение. На самом деле я очень рада. Ощущения абсолютной, полной радости, наверное, придут со временем.
В произвольной программе вы сделали каскад прыжков не в той части выступления, в которой планировалось, а со второй попытки. Как удалось сообразить все-таки сделать этот элемент позднее?
Алина Загитова: Под руководством своих тренеров я отрабатывала все возможные варианты проката произвольной программы, все нестандартные ситуации. Если сразу не получилось, то нужно быть готовым, чтобы дальше это сделать. Такая ситуация тоже просчитывалась при подготовке к Олимпиаде.
Будучи лидером, сильнее волновались, чем перед короткой программой?
Алина Загитова: Наверное, да. Ответственности было больше, и я не имела права на ошибку. Не скрою, руки дрожали, но тело все равно помнило нужные движения.
Каскад из пяти прыжков на тренировке был психологической атакой?
Алина Загитова: Наверное, мне самой так легче. Зная, что можешь на льду делать больше, чем остальные - это придает уверенности. Я вообще первый раз сделала каскад в пять прыжков.
Вам всего-то 15 лет и вы уже олимпийская чемпионка. Какие стимулы остаются для дальнейших выступлений?
Алина Загитова: Есть много разных соревнований. Скоро у нас пройдет еще и чемпионат мира. У меня самой в будущем, надеюсь, много сезонов. А выигрывать хочется всегда. Конечно, Олимпиада - самое главное соревнование в карьере любого спортсмена. Но через четыре года состоится новая Олимпиада...