Алина Загитова: Пойму, что произошло, когда потрогаю медаль

Первая российская чемпионка зимней Олимпиады-2018 в Южной Корее и самая молодая спортсменка во всей нашей сборной фигуристка Алина Загитова сразу после своего "золотого" проката произвольной программы сказала, что очень рада, но еще не может осознать свой триумф в полной мере: "Почувствую все, когда получу медаль".

Алина, знаете, что у вас с серебряным призером Женей Медведевой абсолютно одинаковая, с точностью до сотой балла, оценка за произвольную программу?



Алина Загитова: Нет, от вас первого это слышу. Теперь буду знать, интересно.

Какие первые чувства после победы?



Алина Загитова: Пока еще ничего не чувствую. Потому что я только-только вышла с проката произвольной программы, и золотой олимпийской награды в руках у меня нет. Пока ничего не могу сказать. А вот когда получу свою награду, тогда и нахлынут эмоции.

Есть ощущение, что вам немного неловко, ведь вы выиграли у своей подруги Евгении Медведевой?



Алина Загитова: Просто я такой человек, который все держит в себе. Я не выдаю свои эмоции на всеобщее обозрение. На самом деле я очень рада. Ощущения абсолютной, полной радости, наверное, придут со временем.

В произвольной программе вы сделали каскад прыжков не в той части выступления, в которой планировалось, а со второй попытки. Как удалось сообразить все-таки сделать этот элемент позднее?



Алина Загитова: Под руководством своих тренеров я отрабатывала все возможные варианты проката произвольной программы, все нестандартные ситуации. Если сразу не получилось, то нужно быть готовым, чтобы дальше это сделать. Такая ситуация тоже просчитывалась при подготовке к Олимпиаде.

Будучи лидером, сильнее волновались, чем перед короткой программой?



Алина Загитова: Наверное, да. Ответственности было больше, и я не имела права на ошибку. Не скрою, руки дрожали, но тело все равно помнило нужные движения.

Каскад из пяти прыжков на тренировке был психологической атакой?



Алина Загитова: Наверное, мне самой так легче. Зная, что можешь на льду делать больше, чем остальные - это придает уверенности. Я вообще первый раз сделала каскад в пять прыжков.

Вам всего-то 15 лет и вы уже олимпийская чемпионка. Какие стимулы остаются для дальнейших выступлений?



Алина Загитова: Есть много разных соревнований. Скоро у нас пройдет еще и чемпионат мира. У меня самой в будущем, надеюсь, много сезонов. А выигрывать хочется всегда. Конечно, Олимпиада - самое главное соревнование в карьере любого спортсмена. Но через четыре года состоится новая Олимпиада...