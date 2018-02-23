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23.02.2018 10:00
Рубрика: Экономика

Автобусы будут ходить с интервалом в 10 минут

Текст: Ольга Игнатова

Сегодня вводятся новые значения в расписании отправления автобусов на межрегиональных маршрутах.

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Как поясняет председатель общественной организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков, автобусы, курсирующие между регионами, часть пути преодолевают по одной и той же трассе. Соответственно, совпадают и остановки, около которых в одно время может оказаться сразу несколько автобусов, в другое - ни одного. В итоге пассажирам приходится часами дожидаться транспорта. Поэтому Минтранс еще в 2015 году установил минимальный интервал между временем прибытия к остановкам межрегиональных автобусов. Сейчас этот интервал снова сокращен.

Его должны учитывать перевозчики, составляющие расписание движения своих автобусов, а также при установлении новых маршрутов или изменении существующих.

Фото: Владимир Аносов
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Интервал зависит от протяженности совпадающего у разных региональных перевозчиков отрезка пути. Например, при суммарной протяженности совпадающего пути следования транспортных средств до 100 км разница во времени установлена не менее 10 минут (ранее было не менее 15 минут). Иными словами, автобусы должны приезжать к остановкам с разницей не менее чем в 10 минут.

Если маршрут совпадает на отрезке до 150 километров, то перерыв должен быть не менее 15 минут (ранее 30 минут). Если километраж общего следования до 300 километров, то разница в прибытии к остановкам - не менее 30 минут, а если более 300, то по такому маршруту автобусы должны ходить с периодичностью в час.

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