Биатлонисты Швеции сенсационно выиграли мужскую эстафету

Квартет биатлонистов сборной Швеции сенсационно выиграл олимпийскую мужскую эстафету 4х7,5 км. Золотые медали скандинавской стране принесли Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон и финишер Фредерик Линдстрем. На втором месте команда Норвегии, "бронза" у немецкой четверки.

На передаче эстафеты между первым и вторым этапами промежуточный протокол выглядел несколько сюрреалистично - второе место занимала команда Словакии, уступавшая Германии 18 секунд. Это Матей Казар выжал свой максимум - стрельба на ноль и хороший ход по лыжне.

Интересно, что когда корреспондент "РГ" на своеобразном пит-стопе в олимпийской деревне журналистов, следуя с фигурного катания на биатлон с переодеванием (цивильный костюм, белая рубашка и галстук менялись на банальные свитер и шарф, начищенные туфли - на зимние ботинки), встретил знакомого коллегу из словацкого издания "Денник Спорт", тот сказал: "Биатлон - моя тема, придется ехать, но другие коллеги остаются в "будке", потому что ловить нечего - мы даже в десятке не будем".

Вот и правда, устами мэтра из Братиславы: нахождение словаков в лидерах было недолгим. На втором этапе при стрельбе из положения лежа Томаш Гасилла воспользовался тремя дополнительными патронами и потерял на этом много времени. Ошибались на огневом рубеже и представители элитных сборных. Так, немец Бенедикт Долль напортачил на два штрафных круга.

Затем благодаря усилиям неувядаемого Михала Шлезингера временно лидировали чехи, но после стойки на третьем этапе статус-кво вроде бы восстановился. Норвегию вывел вперед Йоханнес Бе.

На четвертом этапе Эмиля Хегле Свендсена из Норвегии упорно преследовал швед Фредерик Линдстрем. На последнюю стрельбу они пришли почти одновременно. Но скандинаву для закрытия пяти мишеней потребовался лишь один дополнительный патрон, а Свендсен отправился на штрафной круг. Судьба золотых наград на этом была решена. Плохо стрелявшие немцы (три штрафных круга плюс 10 дополнительных патронов) даже с такой меткостью все же добрались до "бронзы".

Словакия, много шума наделавшая в начале гонки, - на последнем, 18-м месте. Все-таки коллеги из "Денник Спорт" оказались профессионалами в своих прогнозах.