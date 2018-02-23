Болгария поздравила Россию с Днем защитника Отечества

Залпами артиллерийских орудий встретила сегодня София 100-летнюю годовщину создания Советской армии, День защитника Отечества. К памятнику советским воинам-освободителям торжественно поднесли венки и цветы дипломаты России, Беларуси, ряда других республик бывшего СССР, болгарские политики, простые граждане.

Вместе с людьми старшего поколения пришли ученики местных школ. Болгары вспоминали о советских солдатах как об освободителях Европы от нацизма и фашизма.

За последние десятилетия это первый случай, когда артиллерийский ритуал в Софии проводится в честь российского Дня защитника Отечества. Такое отношение лучше слов говорит, что старый болгарский принцип "…и никогда против России" забыт далеко не всеми политиками этой страны.