Девять человек задержали перед матчем между "Атлетиком" и "Спартаком"

В ходе беспорядков, устроенных футбольными фанатами в Бильбао в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы между испанским "Атлетиком" и московским "Спартаком" (1:2), полиция задержала девять человек. Среди них - трое россиян.

- Было девять задержанных, четверо из которых - иностранцы, в частности, трое россиян и поляк, остальные пятеро - испанцы, - сообщили ТАСС в региональной полиции. - Часть из них подозревают в нарушении общественного порядка и нападении на представителей власти.

Напомним, что в результате стычки футбольных болельщиков в Бильбао пострадали пять полицейских, участвовавших в пресечении беспорядков, и четыре гражданина РФ. Кроме того, один сотрудник правоохранительных органов, погиб. 51-летний мужчина перенес инфаркт и скончался в больнице.