Допинг-проба бобслеистки Сергеевой оказалась положительной

Допинг-проба российской спортсменки Надежды Сергеевой, выступавшей на Олимпиаде в Пхенчхане, дала положительный результат на триметазидин. Это вещество запрещено антидопинговыми правилами.

Данную информацию официально подтвердили в Олимпийском комитете России. Соответствующее заявление поступило в распоряжение "РГ".

- Сегодня делегация Олимпийских спортсменов из России (ОСР - прим. "РГ") получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту, - говорится в сообщении.

Отметим, что бобслеистка Сергеева выступала в соревнованиях женских экипажей-двоек с Анастасией Кочержовой. В Пхенчхане девушки показали 12-й результат. Положительную допинг-пробу Сергеева сдала 18 февраля, то есть уже во время Игр. Триметазидин является сердечным препаратом.

- За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал, - говорится в заявлении Федерации бобслея России, опубликованном на официальной странице федерации в Facebook, - Федерация бобслея России и сама спортсменка понимает меру своей ответственности и осознает, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды.

О факте нарушения антидопинговых правил ОСР незамедлительно уведомил МОК.