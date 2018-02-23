Эксперты МАГАТЭ подтвердили соблюдение Ираном ядерной сделки

Иран придерживается договоренностей в рамках соглашения по ядерной сделке, говорится в квартальном отчете Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает телеканал ORF.

По данным МАГАТЭ, за последние три месяца Исламская республика Иран соблюдала ограничения по обогащению урана. Сотрудники ведомства имели доступ ко всем значимым объектам ядерной энергетики.

Между тем иранская сторона информировала Агентство о намерении развивать силовые атомные установки для нужд судостроения. По оценкам экспертов, это заявление было сделано на тот случай, если ядерная сделка будет поставлена под сомнение.

Со своей стороны, МАГАТЭ запросило "дополнительные разъяснения и дополнения" о возможном создании атомных двигателей для военно-морских сил страны.

Соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций Иран и "шестерка" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли 15 июля 2015 года. Согласно договоренности, иранская сторона допускает инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. В свою очередь, западные страны должны пошагово снимать с Тегерана ограничения.