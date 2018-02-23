Госдума призвала мировое сообщество осудить закон Украины о Донбассе

Данный закон ставит крест на процессе мирного урегулирования и выполнении Минских соглашений - это должно признать мировое сообщество, считают в Госдуме. Парламентарии обращаются к ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, Конгрессу США, Европарламенту и национальным парламентам.
Подписанный украинским президентом документ "ведет к войне, а не к миру", указывают депутаты. Закон исключает возможность переговоров властей Украины с представителями Донбасса.
Данный документ, согласно заявлению, направлен против РФ и российских соотечественников на Украине и "свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине".
- Соображения "сдерживания России", столь популярные в последние годы на Западе, не могут оправдать попустительства возобновлению масштабной гражданской войны и продолжению репрессий на Украине, - считают народные избранники.
В согласованном тексте содержится также призыв к властям Украины "задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами".