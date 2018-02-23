Илон Маск назвал пароль от глобального интернета

Don’t tell anyone, but the wifi password is “martians” — Elon Musk (@elonmusk) 22 февраля 2018 г.

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал пароль от спутниковой сети Starlink, которую он намерен развернуть на околоземной орбите для обеспечения доступа к интернету из любой точки планеты.

- Никому не говори, пароль от wi-fi - марсиане, - написал Маск в Twitter. Запись является комментарием к его же сообщению о том, что два первых спутника Starlink, Tintin A и Tintin B, успешно выведены на орбиту и вскоре будут готовы послать на Землю сигнал "Привет, мир". Пост собрал 41 тысячу лайков и 6 тысяч ретвитов.

Напомним, 22 февраля раработанная SpaceX ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту миниатюрные спутники с модулями беспроводной передачи данных. Космические аппараты названы в честь персонажа популярной серии комиксов "Приключения Тинтина", неунывающего репортера, объехавшего весь мир.

Для обеспечения полноценной работы Starlink предполагается вывести на ориту порядка 4,5 тысячи "космических роутеров". Правда, SpaceX офицально уведомила правительство США о невозможности выполнить эту задачу к первоначально запланированному сроку (2020 год). Из-за техническим проблем за ближайшие несколько лет в космосе окажутся лишь 800 спутников системы.