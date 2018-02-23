Новости

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за циклона задержаны рейсы 03:56
Силуанов назвал ожидаемым повышение рейтинга РФ до инвестиционного 03:44
В Приморском океанариуме поселились пингвины 03:37
В США продадут резюме Стива Джобса с ошибками 03:17
При стрельбе рядом с банком в Цюрихе погибли два человека 03:01
Канада начала крупные военные учения в Арктике 02:38
В 20 американских штатах зарегистрирована вспышка сальмонеллеза 02:21
Важное голосование по Сирии в Совбезе ООН перенесли на субботу 01:54
Баскетболисты России в овертайме упустили победу над Францией 01:31
В США женщина на автомобиле въехала в ограждение Белого дома 01:19
В Новгороде пьяный водитель сбил четверых детей на "зебре" 00:15
Госдеп США подтвердил планы открыть посольство в Иерусалиме в мае 23.02.2018
В Смоленске погибли мужчина и ребенок, СК заподозрил поджог 23.02.2018
Видео: В Ярославле автомобилистка сбила трех школьниц на "зебре" 23.02.2018
Трамп сравнил иммигрантов с пригретой на груди змеей 23.02.2018
В Новосибирске водитель иномарки сбил пешеходов 23.02.2018
В Волгограде при пожаре в многоэтажке погибла женщина 23.02.2018
Криворожские гвардейцы приняли участие в параде под красными флагами 23.02.2018
В Ростовской области ограничено движение из-за снегопада 23.02.2018
В Польше полиция открыла огонь по выпившим украинцам 23.02.2018
В Перми судят "Арменку" из сериала "Реальные пацаны" 23.02.2018
Косачев назвал новые санкции против КНДР "произволом и шантажом США" 23.02.2018
Умер актер Анатолий Решетников 23.02.2018
На Украине предложили переименовать Верховную раду 23.02.2018
Касаткина вышла в финал турнира WTA в Дубае 23.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет проводиться техосмотр по новым правилам
Как будет проводиться техосмотр по новым правилам
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
23.02.2018 19:16
Рубрика: Спорт

Касаткина вышла в финал турнира WTA в Дубае

Текст: Илья Соболев

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в финал турнира в Дубае, проходящего под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В полуфинальном матче 20-летняя россиянка одолела вторую "сеянную" на турнире, испанку Гарбинье Мугурусу - 3:6, 7:6 (13:11), 6:1. На тай-брейке во втором сете Дарья была очень близка к поражению, но сумела отыграть три матчбола испанки.

Федерер стал самым возрастным лидером рейтинга ATP

Интересно, что в предыдущем матче россиянка также продемонстрировала волевые качества, спасшись от фиаско после двух матчболов Йоханы Конты кряду.

На то, чтобы справиться с испанской соперницей, Касаткина потратила 2 часа 35 минут. В финале Дарье будет противостоять лучшая из пары Элина Свитолина (Украина, первая "сеянная") - Ангелика Кербер (Германия, 6).

Добавим, что для Касаткина этот финал в турнирах WTA станет третьим в ее профессиональной карьере. В 2017 году она выиграла турнир в Чарлстоне и дошла до главного матча Кубка Кремля. На данный момент россиянка занимает 24-ю строчку в мировом рейтинге.

Главное сегодня

Путину показали, где будет создаваться искусственный интеллект
Трамп объявит о "небывалых" санкциях против КНДР
Загитова и Медведева выступят на постолимпийском ЧМ
МЧС открыло "горячую линию" по смертельному ДТП в Кузбассе
УЕФА осудил беспорядки с участием фанатов "Атлетика" и "Спартака"