Касаткина вышла в финал турнира WTA в Дубае

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в финал турнира в Дубае, проходящего под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В полуфинальном матче 20-летняя россиянка одолела вторую "сеянную" на турнире, испанку Гарбинье Мугурусу - 3:6, 7:6 (13:11), 6:1. На тай-брейке во втором сете Дарья была очень близка к поражению, но сумела отыграть три матчбола испанки.

Интересно, что в предыдущем матче россиянка также продемонстрировала волевые качества, спасшись от фиаско после двух матчболов Йоханы Конты кряду.

На то, чтобы справиться с испанской соперницей, Касаткина потратила 2 часа 35 минут. В финале Дарье будет противостоять лучшая из пары Элина Свитолина (Украина, первая "сеянная") - Ангелика Кербер (Германия, 6).

Добавим, что для Касаткина этот финал в турнирах WTA станет третьим в ее профессиональной карьере. В 2017 году она выиграла турнир в Чарлстоне и дошла до главного матча Кубка Кремля. На данный момент россиянка занимает 24-ю строчку в мировом рейтинге.