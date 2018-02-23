Криворожские гвардейцы приняли участие в параде под красными флагами

В украинском Кривом Роге прошел традиционный парад по случаю 74-й годовщины освобождения города от нацистских оккупантов. В нем приняли участие и служащие Нацгвардии: шесть молодых людей промаршировали по улицам под красными знаменами с надписью "За нашу советскую родину" и традиционным изображением серпа и молота. Теперь им грозят неприятности - и, возможно, серьезные. Подробности сообщает украинский портал "ПолитНавигатор".

Один из пользователей соцсетей решил донести на нацгвардейцев непосредственно министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и оставил жалобу на страничке главы МВД в Facebook - мол, бойцы нарушили закон о "декоммунизации", запрещающий "пропаганду коммунистической символики". Теперь в криворожском подразделении ожидается проверка. Между тем нарушение одного из самых скандальных украинских законов карается тюремным сроком или ограничением свободы на срок до пяти лет - возможно, даже с конфискацией имущества. Если же нарушителем оказывается лицо, представляющее власть, то ему может грозить и вовсе до десяти лет тюрьмы.