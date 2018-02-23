Лавров: Нет гарантий соблюдения гуманитарной паузы в Восточной Гуте

В Москве считают, что нет никаких гарантий, что боевики готовы соблюдать режим гуманитарного перемирия в пригороде Дамаска - Восточной Гуте. Об этом сегодня заявил глава МИД Сергей Лавров, проясняя российскую позицию.

Лавров напомнил, что делегации нескольких стран в Совете Безопасности ООН продвигали проект резолюции, предполагающей безотлагательное установление гуманитарной паузы в Сирии сроком на месяц. Она нужна для доставки в зону боевых действий гуманитарных грузов и эвакуации раненых. Речь идет о снятии блокады не только с Восточной Гуты, но и еще трех районов. При этом авторы инициативы не дали гарантий, что противники режима в Дамаске будут сами соблюдать это перемирие и прекратят обстрелы жилых кварталов сирийской столицы. Ранее Сергей Лавров отмечал, что обстрелам регулярно подвергается и район, где находится российская дипмиссия.

Со своей стороны, российская делегация распространила поправки к этому проекту, предлагающие не устанавливать сроки прекращения огня, но призывающие стороны остановить столкновения и "работать над немедленной деэскалацией". Сергей Лавров отметил, что если американцами и их союзниками "движет забота о мирных гражданах, то есть все возможности договориться". Но, по словам министра, они пока не готовы соглашаться с поправкой, "которая будет на них возлагать ответственность за то, чтобы добиться от боевиков четких гарантий прекращения обстрелов".