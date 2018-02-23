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23.02.2018 14:28
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики рассказали о неожиданной опасности просмотра телевизора

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты из Миннесотского университета (США) на протяжении 24 лет наблюдали за здоровьем более 15 тысяч американцев и пришли к выводу, что регулярный просмотр телевизора в течение нескольких часов увеличивает риск венозного тромбоза.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Среди добровольцев были мужчины и женщины в возрасте от 45 до 65 лет. Почти у 700 человек в рамках исследования был зафиксирован венозный тромбоз, передает Science Daily.

При этом те, кто проводил у телевизора ежедневно значительное количество времени, страдали от опасного недуга в 1,7 раза чаще. Отмечается, что среди них также были люди, занимающиеся спортом.

По словам одного из авторов исследования Ясухико Кубота, результаты работы ученых показали, что "даже те люди, которые регулярно испытывают физические нагрузки, не должны игнорировать возможный вред от длительного пребывания в сидячем положении".

Справка "РГ"

Венозным тромбозом называют патологическое состояние, которое характеризуется образованием тромбов в глубоких венах, преимущественно нижних конечностей. Признаки развития заболевания - отек, боль и покраснение пораженного участка.

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