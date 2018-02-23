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23.02.2018 11:46
Рубрика: Общество

Минздрав подготовил новый приказ об электронных рецептах

Текст: Ольга Игнатова

Минздрав России подготовил порядок назначения лекарственных препаратов и оформления рецептурных бланков. В том числе там идет речь и об электронных рецептах.

Фото: depositphotos.com
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Как говорится в официальном сообщении ведомства, в приказ внесены новые нормы, регламентирующие требования по оформлению рецепта на лекарственный препарат в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалификационной электронной подписи медицинского работника. Электронные рецепты будут выдаваться с согласия пациента или его законного представителя.

При этом привычные бумажные рецепты никто отменять не будет. Они также будут выдаваться пациентам, его законным представителем или лицам, имеющим доверенность от пациента на право получения такого рецепта.

Факт выдачи рецепта на лекарственный препарат законному представителю или уполномоченному лицу фиксируется в медицинской карте пациента.

Проект приказа также содержит информацию о предельно допустимом количестве отдельных наркотических и психотропных лекарственных препаратов для назначения на один рецепт, а также о рекомендованном количестве отдельных лекарственных препаратов для однократного назначения.

Ожидается, что приказ вступит в силу ‪с 1 июня 2018 года. ‬

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