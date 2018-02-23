На Украине предложили переименовать Верховную раду

Еще одной жертвой украинского закона о "декоммунизации" может стать название парламента республики - Верховной рады. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович неожиданно углядел в ней... "советское наследие". Об этом сообщает РИА Новости.

Вятрович признал, что такая идея пришла ему в голову впервые и "еще требует каких-то обсуждений". Собственно, наименование Верховная рада было закреплено в новой конституции Украины в 1996 году, а в политический обиход оно вошло сразу после распада СССР. В советские времена никакой "рады" не было: законодательный орган УССР назывался Верховным советом.

Само слово имеет как немецкие (Rat), так и польско-чешские (rada) корни, и означает оно именно "совет". Так назывался выборный орган народовластия у многих славянских народов. Кстати, на Руси его аналогом стало вече. Зато в историю вошла Переяславская рада - собрание запорожского казачества под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого в 1654 году, принявшее присягу русскому царству. Собственно, Сечевая рада (Січова Рада) управляла Запорожской сечью. Но в российской историографии она привычнее именуется Сечевым советом. Так что никакого отношения к "советскому наследию" рада уж точно не имеет.