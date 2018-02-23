На Западной Украине сожгли редакцию местного издания

В редакции издания "Четвертая власть" в украинском городе Ровно произошел пожар. Руководители СМИ не сомневаются, что речь идет о поджоге и называют это "попыткой запугивания" СМИ, которое занимается расследовательской журналистикой.

"Около 20:30 мы были с коллегами на втором этаже здания, где расположен наш офис. Вдруг я услышала, как кто-то открыл дверь офиса. Мы как раз ждали гостей. Через несколько секунд я услышала звон, сильный хлопок, забежал сын и говорит, что кто-то нас поджог", - цитирует ТАСС интервью заместителя главного редактора издания Антонины Торбич в телеэфире.

Хотя возгорание удалось оперативно ликвидировать, редакции нанесен большой ущерб. Торбич добавила, что сайт "Четвертой власти" не работает уже более недели. Причиной стала кража серверного оборудования у интернет-провайдера.