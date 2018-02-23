Неизвестные в Одессе захватили государственный санаторий

Украинские СМИ следят за рейдерским, по сути, захватом, который в эти часы разворачивается на территории одесского санатория "Лермонтовский".

Вокруг него разгорелся имущественный спор между двумя ведомствами: минюстом и "Укрпрофздравницей". Как передает украинский портал "Вести", в семь утра на территорию заведения проникли около семи десятков "чоповцев" с арматурой и железными ломами. Они до последнего удерживали захваченное здание и не пускали на работу сотрудников санатория. Между тем внутри находятся 150 пациентов, в том числе находящихся на реабилитации после инсультов и сердечных болезней.

В министерстве, от имени которого велся захват, уверяли о законности процедуры. Между тем адвокат нынешней администрации "Лермонтовского" настаивает, что судебное решение отменило передачу санатория. А его директор сообщает о том, что сотрудники охранной фирмы попытались парализовать его работу, обесточив здание. События развивались на глазах у прибывших нарядов полиции. По последним данным, рейдеров все-таки удалось вытеснить с территории. Троих даже задержали. Однако обстановка продолжает накаляться, и не исключены новые столкновения.