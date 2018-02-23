Опрос: Немцы хотят оставить Габриэля главой МИД ФРГ

Останется или нет Зигмар Габриэль министром иностранных дел ФРГ после образования большой коалиции? Среди немецких политиков множатся критические голоса. Однако большинство простых избирателей не хотят, чтобы социал-демократ покинул свой пост. Лишь 17 процентов немцев предпочитают смену министра. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса социологического института "Инфратест димап", проведенного для первого канала германского телевидения ARD.

Почти три четверти граждан ФРГ желают видеть Габриэля в роли главы германского дипведомства. Однако политические эксперты дают ему мало шансов - несмотря на недавний политический успех: на прошлой неделе Зигмар Габриэль добился освобождения немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля из турецкой тюрьмы. После этого СДПГ, кстати, немного повысила свой рейтинг у избирателей.

Из результатов опроса следует также, что, если бы в воскресенье в ФРГ были выборы, 34 процента голосов получил бы консервативный блок ХДС/ХСС. СДПГ желали бы видеть у власти 17 процентов граждан. Обе партии повысили свой рейтинг на один процент по сравнению с прошлой неделей. "Альтернатива для Германии" опустилась на отметку 14 процентов, "Зеленые" получили бы 12 процентов голосов, Левая партия - 11, а СвДП - 9.