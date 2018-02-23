68-й Берлинский фестиваль завершается. По общему мнению, конкурс был уж слишком неровен и пестр. При этом, как всегда, было что смотреть и чему удивиться.

Если первые дни фестиваля не принесли сильных впечатлений, и даже традиционные здесь очереди к кассам иссякли, то вторая половина чуть растормошила приунывшую было публику. Появились несколько заслуживающих внимания картин, хотя тоже далеко не шедевров. Среди них черно-белые "Три дня в Киброне" Эмили Атеф, где Мари Боймер отважилась сыграть трагическую звезду французского кино Роми Шнайдер, открыв список претенденток на актерский приз. Прошел, срубив несколько восторженных отзывов, немецкий фильм "Моего брата зовут Роберт, и он идиот" Филипа Гренинга - разыгранная на пленере история безмятежного существования близняшек - брата и сестры. "Красивые живчики на красивом ландшафте" готовятся к экзамену по философии, усердно заливаются пивом и предаются запретной любви. Но картина Гренинга не так проста, как кажется, - не случайно в ней пиво, предосудительный секс, живописные закаты и стрекочущие кузнечики соседствуют с автором "Бытия и времени" Хайдеггером.

Вновь заставил говорить о себе как едва ли не главном претенденте на приз филиппинец Лав Диас. Он снял четырехчасовую драму "Время дьявола" из времен правления диктатора Маркоса, погрузившего страну во мрак репрессий, всеобщего доносительства и уничтожения интеллектуалов. Его силовые структуры, объявившие войну собственному народу, методически разжигают в населении темные инстинкты, опираясь на древние суеверия и самые дикие "культурные традиции". Режиссер выбирает для фильма свой излюбленный ритуальный жанр, вновь делая одним из главных персонажей действа джунгли с их мистическими видениями, оснащая картину гортанными песнопениями и первобытной хореографией. Фильм, как всегда у Диаса, медленный, созерцательный, из всех возможных воздействий экрана на зрителей режиссер выбирает гипноз.

Для одного из последних дней фестиваль приберег фильм-шок, который досмотреть до конца смогли немногие, - "Не прикасайся" румынки Адины Пинтили. По склонности к вуайеризму картина напоминает скандальный Shortbus, прогрохотавший на Каннском фестивале 12 лет назад, но здесь автора интересуют исключительно фрики: обнаженная плоть непременно искажена какими-то недугами, уродлива, дрябла, потрепана жизнью и садомазохистскими страстями - на экране коллекция инвалидов, транссексуалов, больных мышечной атрофией... Счастья в любви всем хочется, и персонажам фильма надо бы сочувствовать, но натуралистично показанный секс в столь экзотическом исполнении выглядит со стороны предельно неаппетитно, никак не дополняет наше знание о человеческой природе, зато обнажает какие-то застарелые комплексы самого режиссера, которые она хочет сублимировать почему-то с нашим участием. Я думаю, никакие умные разговоры о новой глубине исследования предмета, когда-то считавшегося интимным, здесь мало убеждают: все-таки есть границы приемлемого в искусстве, за которыми оно начинает исторгать малосимпатичные миазмы и добиваться результатов прямо противоположных задуманным.

В программе "Форум" прошел фильм Сергея Лозницы "День победы" - хроника празднования 9 мая в берлинском Трептов-парке. Здесь смешались в одну кучу победители и побежденные, портреты Сталина и "Ночные волки", толпа горланит разнокалиберные песни и пьет из горла водку, а камера документалиста просто наблюдает за этими человеческими излияниями, обратившими некогда настоящее и священное в повод для очередного патриотического ритуального загула. Фильм продолжает тот честный, исследовательский, без комментариев, метод Лозницы, что был заявлен в его картинах "Майдан", "Событие", "Аустерлиц", даже частично в игровых "Счастье моем" и "Кроткой".

Чем ближе к финалу, тем реже вспоминают на фестивале о российском участнике конкурса - фильме Алексея Германа-младшего "Довлатов". Немецкие газеты ограничились уважительным пересказом содержания, сетованиями на неумеренную длину картины и слабую работу главного актера, которая никак не объясняет зрителям, в чем таится выдающийся талант героя. В кулуарных беседах петербургские коллеги уверяли меня, что угрюмая безнадега картины никак не передает раскованную атмосферу дружеских "квартирников", какой жила ленинградская интеллигентная молодежь тех лет, а мрачно саркастичный герой сербского актера Милана Марича очень мало похож на веселого и легкого человека, каким был Довлатов. Тем не менее, картина все еще считается одним из претендентов на призы - вместе с фильмами "Остров собак", "Время дьявола", "У: 22 июля", "Три дня в Киброне", "Не в себе" и "Не волнуйся, пешком он далеко не уйдет".

Впрочем, решать судьбу конкурсных картин теперь будет жюри во главе с автором картины "Беги, Лола, беги" Томом Тыквером. Ему не позавидуешь: учитывая невиданную разнокалиберность и часто даже несовместимость конкурсантов, судьям придется выбирать между зеленым и соленым. Так что единственное напутствие председателю жюри, которое здесь у всех на устах: "Беги, Тыквер, беги!".

До объявления новых лауреатов Берлинале остается меньше суток.