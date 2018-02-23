Путин поздравил Загитову и Медведеву с блестящим результатом на Олимпиаде

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с выступлением на Олимпийских играх. Сначала наши девушки в составе команды стали обладательницами серебряных медалей, а затем - минувшим утром - разыграли между собой "золото" в личном первенстве.

- Президент направил телеграммы олимпийской чемпионке Алине Загитовой и серебряному призеру Олимпиады Евгении Медведевой, а также их тренеру Этери Тутберидзе, в которых искренне поздравил их с блестящими результатами и очень красивыми выступлениями на Играх, - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании, а Евгения Медведева заняла второе место. Обеих фигуристок тренирует Этери Тутберидзе.