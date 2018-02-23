Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Глава государства принял участие в торжественной церемонии, прошедшей у стен Кремля в Александровском саду.

Возложение венка приурочено ко Дню защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля.

Венок с лентой в цветах российского флага и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации" установили у мемориала военнослужащие Президентского полка. Владимир Путин подошел к венку, поправил на нем ленту и молча постоял, отдавая дань памяти всем погибшим защитникам Отечества.

Отметим, что в церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, а также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента России Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу.

Церемония завершилась торжественным маршем Роты почетного караула и военного оркестра.