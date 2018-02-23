Путин вручил Звезду Героя России близким летчика Филипова

Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле передал "Золотую Звезду" Героя России родным погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова. 3 февраля он "принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил", напомнил верховный главнокомандующий.

Президент вручил высшую награду России вдове Романа Филипова Ольге, а также отцу и матери героя. "Низкий поклон вам за то, что воспитали достойного сына, русского офицера и истинного сына своего Отечества", - обратился он к родным летчика.

Майор Роман Филипов погиб 3 февраля в бою с террористами в Сирии. Штурмовик Су-25 под его управлением был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться и до последних минут жизни вел с боевиками бой. И чтобы не попасть в плен, российский офицер подорвал себя гранатой. 6 февраля указом президента РФ Филипову было посмертно присвоено звание Героя России.

На счету майора в Сирии были десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению боевиков.

Владимир Путин сравнил проявленный им героизм с подвигами времен Великой Отечественной войны. "Он принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил и мы имеем полное право сравнить его и с героями-защитниками Брестской крепости, с защитниками Москвы, Сталинграда", - сказал он. Ведь жизнь у человека всего одна, и если он "готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине".

И в годы учебы, и во время службы, в том числе в сирийском небе, стремился быть среди лучших, был для сослуживцев настоящим боевым товарищем, отметил Владимир Путин.

и во время службы

- Роман с юных лет мечтал стать военным летчиком, и его и мечта сбылась, - рассказал на церемонии отец героя Николай Филипов. - И он боролся с самым большим злом - международным терроризмом, а когда пробил час, выполнил свой долг до конца. Я горжусь своим сыном, нашей армией и великой родиной!

Президент России также вручил орден Ушакова тяжелому авианесущему крейсеру "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", орден Нахимова - гвардейскому ракетному крейсеру "Варяг", орден Суворова - Краснознаменному Южному военному округу". Ордена он закрепил на знаменах.

Глава государства отметил, что в День Защитника Отечества в России традиционно чествуют настоящих патриотов, которые надежно стоят на защите суверенитета и безопасности страны. Президент подчеркнул, Россия во все времена гордилась доблестью и честью своего офицерского корпуса.

Напряженная повседневная работа российских военных обеспечила качественное развитие вооруженных сил страны, подчеркнул он. Она же "позволила эффективно освоить ту современную, уникальную технику, которая поступает в войска, отточить воинское мастерство, профессионализм, слаженность в ходе учений и внезапных проверок". И готовность решать сложнейшие задачи российские военнослужащие как раз продемонстрировали и в Сирии. Смелые и решительные действия российских военных помогли сирийским войскам одолеть хорошо оснащенных террористов, стали свидетельством готовности военнослужащих решать сложнейшие задачи, заявил президент РФ.