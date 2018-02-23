Путину показали, где будет создаваться искусственный интеллект

Большой макет технополиса "Эра" установили в Андреевском зале Кремля. В этом году планируется создать инфраструктуру будущего военного города.
"Главной целью научных исследований и разработок, планируемых в технополисе, должно стать создание систем искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающих технологий", - рассказал начальник технополиса "Эра" Федор Дедус.
В городе разместятся филиалы госкорпораций, инновационных предприятий, научные роты.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что в технополисе смогут работать молодые ученые и выпускники технических вузов. Для них построят жилой комплекс на тысячу квартир. Первая смена этой осенью уже приступит к работе и к службе, сказал Шойгу.
Еще одним экспонатом выставки Минобороны стал макет Храмового комплекса во славу Русского оружия, который будет располагаться в поселке Кубинка Московской области в парке "Патриот". Шойгу сообщил, что храм будет частично построен из стекла, и в проекте собираются "реализовать самые-самые архитектурные мечты".
"С патриархом только согласуйте", - посоветовал Путин.