Путину показали, где будет создаваться искусственный интеллект

Минобороны продемонстрировало верховному главнокомандующему макет будущего инновационного города, который возводят в Анапе. В технополисе создадут системы искусственного интеллекта военного назначения, рассказали Владимиру Путину.

Большой макет технополиса "Эра" установили в Андреевском зале Кремля. В этом году планируется создать инфраструктуру будущего военного города.

"Главной целью научных исследований и разработок, планируемых в технополисе, должно стать создание систем искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающих технологий", - рассказал начальник технополиса "Эра" Федор Дедус.

В городе разместятся филиалы госкорпораций, инновационных предприятий, научные роты.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что в технополисе смогут работать молодые ученые и выпускники технических вузов. Для них построят жилой комплекс на тысячу квартир. Первая смена этой осенью уже приступит к работе и к службе, сказал Шойгу.

Еще одним экспонатом выставки Минобороны стал макет Храмового комплекса во славу Русского оружия, который будет располагаться в поселке Кубинка Московской области в парке "Патриот". Шойгу сообщил, что храм будет частично построен из стекла, и в проекте собираются "реализовать самые-самые архитектурные мечты".

"С патриархом только согласуйте", - посоветовал Путин.