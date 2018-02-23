Собянин: В Москве продолжают работать над экологичностью реагентов

В Москве продолжают работать над тем, чтобы дорожные реагенты были наиболее щадящими. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая перед студентами Российского университета транспорта (МИИТ).

Мэр отметил, что в Москве был разработан наиболее щадящий состав, необходимый для использования в условиях интенсивного движения города.

"Нам нужно, чтобы транспорт не останавливался. Если мы даже на час опаздываем на МКАД с работой с реагентами, МКАД останавливается", - сказал мэр.

При этом Сергей Собянин заявил, что в столице продолжат работу над тем, чтобы делать реагенты более щадящими и отметил, что также важно, чтобы их сыпали по технологии, а не "столько, сколько Бог на душу положит", - сказал он.