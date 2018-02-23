В Смоленске погибли мужчина и ребенок, СК заподозрил поджог

Смоленские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 43-летнего мужчины и 11-летней девочки на пожаре, сообщили в региональном управлении СКР.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Кловская поступило к спасателям в 16.46. После тушения в сгоревшем доме нашли тела сожителя хозяйки и ее дочери.

- На месте происшествия работает следователь, будут назначены необходимые экспертизы для установления причин пожара и смерти погибших. Рассматривается несколько версий произошедшего - в том числе, что поджог дома совершен погибшим мужчиной, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Смоленской области Наталья Зуева.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство).