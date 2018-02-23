В десяти районах Сахалина объявлена лавинная опасность

Высокая лавинная опасность объявлена в десяти районах Сахалина, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. Информацию предоставил региональный противолавинный центр сахалинского управления Росгидромета.

"В субботу и воскресенье на лавиноопасных участках Углегорского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов, а также города Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность", - говорится в сообщении пресс-службы.

На остальной территории Сахалина возможен сход одиночных лавин. Также синоптики предупредили сахалинцев о циклоне, который придет на остров к вечеру пятницы. Из-за этого с 23 по 25 февраля будет закрыта паромная переправа Холмск - Ванино.

По предварительным данным, циклон покинет остров в воскресенье.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает правила безопасности при попадании в лавину:

- Если настигла лавина, главная задача - уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.

- С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.

- Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.

- Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.